День Києва 2025: коли столиця відзначає день народження і куди піти

Щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. Це улюблене свято киян та всіх, хто закоханий у столицю – її вулиці, парки, храми й неповторну атмосферу.

Якого числа День Києва 2025, скільки років виповнюється місту та куди піти в день свята – читайте далі у матеріалі.

Коли День Києва 2025

Традиційно День Києва відзначають в останню неділю травня. У 2025 році свято припадає на 25 травня, однак урочисті заходи тривають упродовж усього вікенду.

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Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

Програма заходів на День Києва 2025

На неділю, 25 травня, в місті заплановано низку концертів, вистав, екскурсій, лекцій та інших культурних подій. Факти ICTV зібрали найцікавіші заходи до Дня Києва 2025 – аби ви обрали, як саме відсвяткувати цю дату.

Концерти:

Тіна Кароль з ексклюзивною програмою на сцені культурного простору В’ява (біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1) – початок концерту о 19:00.

НАОНІ Оркестра, Світові хіти – Культурний центр Печерськ Палац, 18:00.

Світові хіти у виконанні симфонічного оркестру на терасі ТРЦ Gulliver, 19:00.

Notturno D’amore у Меморіальному будинку Миколи Лисенка на 15:00. Виступатимуть: мецо-сопрано Руслана Якобінчук, бас Роман Смоляр та гітарний квартет Київ.

Віктор Романченко, Ольга Жмуріна та рок-гурт The Waves на сцені Київської опери. Початок концерту One more song о 17:00.

Своє – До Дня Києва в Docker Pub (вул. Богатирська) о 19:00.

Святковий концерт за участі Руслани, Віри Кекелії, Lina Tion, Муаяд на поляні ВДНГ, початок о 14:00.

Вистави:

Скрипаль на даху – Київський національний академічний театр оперети, 17:00.

Від(ро)дження – Три театри Хаб, 18:00.

Дім – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 18:00.

Соло для ударних – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 16:00.

Ще одна пісня – Театр опери і балету для дітей та юнацтва, 17:00.

Брати – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 17:00.

Незнайомка – Театр на Подолі, 14:00.

Круасани з мигдалем – Театр Сузір’я, 17:00.

Карлсон шукає друга – Театр на Михайлівській, 12:00.

Одеса. Шалене кохання – Театр Колесо, 14:00.

Екскурсії:

Пішохідна екскурсія Марія Заньковецька і Київ, екскурсійний маршрут від Будинку-музею М. Заньковецької до Київського національного академічного театру оперети.

Вулична екскурсія Історія будинку Бунге (Аптека-музей на Подолі).

Презентація тематичної екскурсії За мною Київ тягнеться у снах, присвячена життю та творчості поета Павла Тичини (Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини).

Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви (Національний музей декоративного мистецтва України).

Екскурсія на Лук’янівське кладовище від агенції Капітан Київ, о 12:00.

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