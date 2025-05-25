День Києва 2025: коли столиця відзначає день народження і куди піти
Щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. Це улюблене свято киян та всіх, хто закоханий у столицю – її вулиці, парки, храми й неповторну атмосферу.
Якого числа День Києва 2025, скільки років виповнюється місту та куди піти в день свята – читайте далі у матеріалі.
Коли День Києва 2025
Традиційно День Києва відзначають в останню неділю травня. У 2025 році свято припадає на 25 травня, однак урочисті заходи тривають упродовж усього вікенду.
Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.
Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.
Програма заходів на День Києва 2025
На неділю, 25 травня, в місті заплановано низку концертів, вистав, екскурсій, лекцій та інших культурних подій. Факти ICTV зібрали найцікавіші заходи до Дня Києва 2025 – аби ви обрали, як саме відсвяткувати цю дату.
Концерти:
- Тіна Кароль з ексклюзивною програмою на сцені культурного простору В’ява (біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1) – початок концерту о 19:00.
- НАОНІ Оркестра, Світові хіти – Культурний центр Печерськ Палац, 18:00.
- Світові хіти у виконанні симфонічного оркестру на терасі ТРЦ Gulliver, 19:00.
- Notturno D’amore у Меморіальному будинку Миколи Лисенка на 15:00. Виступатимуть: мецо-сопрано Руслана Якобінчук, бас Роман Смоляр та гітарний квартет Київ.
- Віктор Романченко, Ольга Жмуріна та рок-гурт The Waves на сцені Київської опери. Початок концерту One more song о 17:00.
- Своє – До Дня Києва в Docker Pub (вул. Богатирська) о 19:00.
- Святковий концерт за участі Руслани, Віри Кекелії, Lina Tion, Муаяд на поляні ВДНГ, початок о 14:00.
Вистави:
- Скрипаль на даху – Київський національний академічний театр оперети, 17:00.
- Від(ро)дження – Три театри Хаб, 18:00.
- Дім – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 18:00.
- Соло для ударних – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 16:00.
- Ще одна пісня – Театр опери і балету для дітей та юнацтва, 17:00.
- Брати – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 17:00.
- Незнайомка – Театр на Подолі, 14:00.
- Круасани з мигдалем – Театр Сузір’я, 17:00.
- Карлсон шукає друга – Театр на Михайлівській, 12:00.
- Одеса. Шалене кохання – Театр Колесо, 14:00.
Екскурсії:
- Пішохідна екскурсія Марія Заньковецька і Київ, екскурсійний маршрут від Будинку-музею М. Заньковецької до Київського національного академічного театру оперети.
- Вулична екскурсія Історія будинку Бунге (Аптека-музей на Подолі).
- Презентація тематичної екскурсії За мною Київ тягнеться у снах, присвячена життю та творчості поета Павла Тичини (Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини).
- Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви (Національний музей декоративного мистецтва України).
- Екскурсія на Лук’янівське кладовище від агенції Капітан Київ, о 12:00.