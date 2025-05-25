Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 25 травня 2025 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 204 бойових зіткнення.
Такі дані 25 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 25 травня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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