Маємо позбутися ілюзій: як Україна може протистояти масованішим атакам РФ

25 травня Росія завдала по Україні масованого удару, залучивши 298 безпілотників, а також 69 ракет. РФ посилила свої повітряні атаки на українські міста, використовуючи балістику, яку постачає Північна Корея, та ударні безпілотники Шахед.

Видання The Economist розповідає, що

РФ збільшила повітряні атаки на Україну

Найбільш дієвою протидією балістиці є комплекси Patriot. Та Україна постійно потребує ракет до них. Тим часом Шахеди, вже шостої модифікації, використовують штучний інтелект для ураження добре захищених цілей, таких як Київ.

Зараз дивляться

Основним викликом для українських екіпажів протиповітряної оборони є величезна кількість дронів. Минулого року Росія випускала близько 300 Шахедів на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що рої дронів у 1000 одиниць можуть стати реальністю.

Авіаексперт Костянтин Криволап наголошує, що російська збройова промисловість базується на хвастощах і неправдивій звітності. Але очевидно, що кількість дронів над Україною значно зросте.

Протягом останнього місяця робота не припинялася. Попри сподівання на припинення вогню, Росія знаходить все більше і більше способів прорвати українську протиповітряну оборону, яка стикається зі зростаючими труднощами через нестачу ракет-перехоплювачів, мінливу тактику противника і недружню політику США.

Протидія Шахедам

За словами українських інженерів, найновіші моделі російських дронів не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби. Це тому, що безпілотники більше не користуються GPS, що піддається глушінню, а керуються штучним інтелектом і використовують мобільний інтернет-зв’язок.

Інженери нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, ймовірно, залишену російським інженером, в якій той описав новий алгоритм управління дроном. У записці зазначалося, що безпілотниками керують за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відеотрансляції людям-операторам.

Відносно нещодавно українські сили оборони збивали дрони кулеметами, гранатометами та артилерією ближнього радіусу дії. Тепер, за словами полковника Дениса Смажного, офіцера протиповітряної оборони, безпілотники спочатку вони летять низько, щоб їх не засікли, а потім різко піднімаються до 2 000-2 500 метрів, коли наближаються до міст, що перевищує поріг досяжності для малокаліберних гармат. Саме тому для боротьби з такими дронами Україна піднімає авіацію: гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструють хороші результати.

Так, протиповітряна оборона навколо Києва збиває близько 95% ворожих безпілотників.

Боротьба із балістикою

За даними The Economist, лише кілька країн мають системи, здатні протидіяти балістиці. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot. З весни 2023 року українські підрозділи ППО збили понад 150 балістичних ракет і балістичних ракет повітряного базування. Президент України Володимир Зеленський каже, що Україні потрібно щонайменше десять систем Patriot.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і ракети до них PAC-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет. Зараз Кремль має запас у 500 ракет. Зазвичай для збиття російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3.

Україна попросила надати їй право виробляти власну версію PAC-3 за ліцензією, але знає, що це малоймовірно, пише The Economist.

Виробництво має розпочатися в Німеччині, але лише наприкінці 2026 року. Є й інші проєкти спільного виробництва. Але в усіх випадках до точки прориву залишається щонайменше рік.

Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням.

– Нам доведеться знищити російські пускові комплекси, заводи і склади. Ми не повинні мати жодних ілюзій, – наголосив авіаційний експерт Криволап.

Джерело : The Economist

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