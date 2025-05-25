Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що вже завтра Україна отримає останній винищувач F-16 із запланованої партії.

Про це він заявив у неділю, 25 травня, в ефірі нідерландського телеканалу WNL.

– Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні, – зазначив Брекельманс.

Ця заява пролунала після тижня, протягом якого Росія знову завдала авіаударів по Україні.

Щонайменше 12 людей загинули в Україні минулої ночі внаслідок кількох ракетних обстрілів.

Брекельманс наголошує, що Путін продовжує свою агресію.

– Він показує, що не має наміру серйозно обговорювати припинення вогню, – зазначив міністр.

За словами глави Міноборони Нідерландів, важливо продовжувати посилювати тиск на Росію і продовжувати надавати Україні якомога більшу підтримку.

Окрім раніше оголошеного пакету підтримки, Брекельманс зауважив, що наступного тижня останній F-16 буде офіційно доставлено до України.

– Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО, – додав міністр.

Передання винищувачів від Нідерландів є частиною міжнародної ініціативи підтримки українських Повітряних сил.

Очікується, що F-16 значно посилять обороноздатність України у повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія планує завершити передання винищувачів F-16 Україні протягом 2025 року.

