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Путін топчеться по правах людини: Німеччина пригрозила РФ сильною реакцією через атаки України

Німеччина пригрозила Росії сильною реакцією Заходу за атаки на Україну
Фото: Getty Images

Нещодавні масовані ракетно-дронові атаки по Україні є ознакою того, що кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче миру.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та пригрозив Росії сильною реакцією” Заходу за атаки.

– Путін топчеться по правах людини. Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа, – заявив Вадефуль, якого цитує інформагенція Reuters.

Зараз дивляться

Очільник МЗС Німеччини зазначив, що раніше Трамп доклав чимало зусиль, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

– І ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити, – сказав Вадефуль в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD.

Німеччина пригрозила РФ наслідками

Крім того, німецький урядовець проінформував, що наразі продовжується робота з запровадження подальших санкцій проти РФ у межах ЄС.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня РФ завдала масованого ракетного удару по різних областях України.

Удар країни-агресора забрав життя 10 дорослих та 3 дітей. Ще 56 дорослих та 11 неповнолітніх дістали поранення.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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