США переймають досвід застосування дронів у війні в Україні – Трамп

Армія США переймає досвід застосування дронів у війні в Україні.

Про це під час виступу у Військовій академії США заявив президент Штатів Дональд Трамп.

– На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко, – сказав Трамп.