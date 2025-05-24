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США переймають досвід застосування дронів у війні в Україні – Трамп

Трамп
Фото: Getty Images

Армія США переймає досвід застосування дронів у війні в Україні.

Про це під час виступу у Військовій академії США заявив президент Штатів Дональд Трамп.

Трамп про застосування дронів на прикладі війни в Україні

– На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко, – сказав Трамп.

Він зауважив, що характер війни швидко змінюється.

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