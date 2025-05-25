Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 25 травня перевищили 980 тисяч: знищено ще 1020 окупантів
Втрати ворога на 25 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1020 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 187-му добу повномасштабної війни перевищили 980 тис.
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Втрати РФ на 25 травня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 980850 (+1020) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10854 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22633 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28269 (+68) од,
- РСЗВ / MLRS – 1396 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1169 (+0) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37367 (+190),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3203 (+6),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49751 (+112) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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