Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти фінансистів війни, пропагандистів та мафії РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження трьох нових санкційних пакетів проти осіб і структур, пов’язаних із російською агресією.

Зеленський анонсував нові санкції

Перший пакет стосується російських осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.

Другий – пропагандисти, які через свою брехню підсилюють російські удари по Україні та легітимізують злочини Кремля в очах російського суспільства.

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Третій пакет спрямований проти представників російських мафіозних угруповань, які, за словами президента, зробили значний внесок у становлення путінського режиму й досі підтримують його.

– Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій, – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що вже готуються нові рішення РНБО, які стосуватимуться фізичних та юридичних осіб, які прямо чи опосередковано працюють на війну проти України.

Нагадаємо, 25 травня президент України Володимир Зеленський підписав укази №344 та №345, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо запровадження нових персональних санкцій.

Серед осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, – Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва, а також Ігор Мосійчук, колишній народний депутат України.

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