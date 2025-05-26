Далі буде гірше: фондовий ринок РФ обвалився після погроз Трампа посилити санкції

Ринок акцій у Росії впав після гучної заяви президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Путін “збожеволів” та плани США посилити санкції проти Кремля через масовані обстріли України.

Про це пише The Moscow Times.

Фондовий ринок РФ впав після різкої заяви Трампа

Ринок акцій РФ відкрився негативною динамікою й за день знизився на 1,5% – до 2727 пунктів. На піку падіння індекс опускався до позначки 2719 пунктів, що стало мінімумом із початку квітня.

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Лідером обвалу стала компанія Газпром, чиї акції подешевшали на 3,5%. Під тиском опинилися також інші великі гравці російського ринку: Сбербанк втратив 1,5%, ВТБ – 2,4%, Роснафта – 1,4%, Совкомфлот – 2,6%, Сєвєрсталь – 2%, Аерофлот і Магніт – по 2,2%.

Погіршення ситуації пов’язують не лише з міжнародною політикою. Як пояснив аналітик Алор Брокер Олексій Антонов, на ринку спостерігаються структурні труднощі. Частина компаній зазнає збитків і скасовує виплати дивідендів. Таких рішень дотримуються, зокрема, Газпром, НЛМК, Норнікель і Магніт.

– Другий квартал буде ще гіршим, – прогнозує Антонов.

Він пояснює це падінням цін на нафту, що безпосередньо зменшує доходи підприємств, а також високими ставками за кредитами, які обмежують можливості для розвитку бізнесу.

За його словами, поєднання цих факторів створює серйозні перепони для економіки і негативно впливає на фінансові результати компаній.

Додатковим тиском є також укріплення рубля. За словами аналітика інвесткомпанії Фінам Ярослава Кабакова, це шкодить доходам експортерів, на яких припадає понад половину індексу Мосбіржі.

Зниження ключової ставки могло б трохи виправити ситуацію, але Центробанк Росії наразі не планує такого кроку.

Аналітики відзначають цілу низку проблем, які посилюють тиск на ринок: геополітична нестабільність, відсутність зрушень у переговорах з Україною, слабкі фінансові результати компаній та валютні ризики.

Нагадаємо, падіння відбулося на тлі заяви Дональда Трампа, який в інтерв’ю назвав президента РФ Володимира Путіна божевільним через масштабні обстріли України і вбивства людей та підтвердив намір запровадити нові санкції.

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