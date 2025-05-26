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Інфографіка
Інфографіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Із березня кількість атак армії РФ зросла на 41% – DeepState

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційна російська армія намагається утримати темпи наступальних дій уздовж всієї лінії фронту – від березня середня кількість атак на добу зросла на 41%. Щодо останніх двох днів, то кількість атак перевищила позначку у 200.

Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Темпи атакувальних дій росіян

Зазначається, що останні дані Генштабу ЗСУ щодо штурмових дій противника свідчать про те, що російські загарбники намагаються зберегти темпи наступу. За 23 і 24 травня кількість атак перевищила позначку у 200 разів.

Зараз дивляться

— Найважчим відтинком залишається Покровський, де атак найбільше Саме там ворог намагається розвинути успіх у напрямку Добропілля і перекидає великі сили для цього. Значна активність зберігається на Курському, Новопавлівському, Лиманському та Торецькому відтинках, – зазначають у DeepState.

Аналітики додають, що на цьому тлі, ситуація на трьох напрямках Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському виглядає дещо тихшою.

Динаміка атак демонструє, що ворог фактично не припиняє наступальну кампанію, змушуючи Сили оборони завжди бути у тонусі постійних атак, що ускладнює багато інших армійських процесів, – йдеться у повідомленні.

штурмові дії

Інфографіка: Факти ICTV

У DeepState пишуть, що з березня і по зараз середньодобові показники атак виросли на 41%. Аналітики пов’язують це з тим, що у 2025 році росіяни дали частині свого особового складу відпочити і накопичитися у лютому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Українська армія
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