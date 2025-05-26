Атака на Миколаїв 25 травня: зросла кількість загиблих та постраждалих
Зросла кількість жертв та постраждалих після масованої дронової атаки на Миколаїв 25 травня.
Атака на Миколаїв 25 травня: що відомо
Масована дронова атака на Миколаїв 25 травня тривала з 00:44 до 01:33 25 травня.
Баштанський район Миколаївської області був під ударами РФ трішки менше – з 00:20 до 00:50.
Сили оборони ліквідували за цей час 32 безпілотники.
Однак без руйнувань не минулося.
У Миколаєві обстрілом пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі в різних районах міста.
Також було зруйновано два останні поверхи п’ятиповерхівки та побито уламками поряд розташований багатоповерховий будинок.
До слова, 13 людей після атаки розселили в гуртожитку.
А в Баштанському районі зазнало руйнувань складське приміщення сільськогосподарського підприємства, п’ять комбайнів та гусеничний трактор.
У Баштанському районі, на щастя, минулося без постраждалих, однак в обласному центрі росіяни вбили та поранили людей.
Так, у Миколаєві ворожа атака забрала життя 77-річного чоловіка.
Увечері з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки.
Упродовж 25 травня було відомо про п’ятьох постраждалих, однак уранці 26 травня керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що травмованих – уже шість.
Трьом людям надали допомогу на місці чи амбулаторно.
Ще троє осіб – дві жінки та 17-річний юнак – перебувають у лікарні у стабільно важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Віталій Кім
Фото: Миколаївська ОВА