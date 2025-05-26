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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
3 хв.

Атака на Миколаїв 25 травня: зросла кількість загиблих та постраждалих

Атака на Миколаїв 25 травня 2025

Зросла кількість жертв та постраждалих після масованої дронової атаки на Миколаїв 25 травня.

Атака на Миколаїв 25 травня: що відомо

Масована дронова атака на Миколаїв 25 травня тривала з 00:44 до 01:33 25 травня.

Баштанський район Миколаївської області був під ударами РФ трішки менше – з 00:20 до 00:50.

Зараз дивляться

Сили оборони ліквідували за цей час 32 безпілотники.

Однак без руйнувань не минулося.

У Миколаєві обстрілом пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі в різних районах міста.

Також було зруйновано два останні поверхи п’ятиповерхівки та побито уламками поряд розташований багатоповерховий будинок.

До слова, 13 людей після атаки розселили в гуртожитку.

А в Баштанському районі зазнало руйнувань складське приміщення сільськогосподарського підприємства, п’ять комбайнів та гусеничний трактор.

У Баштанському районі, на щастя, минулося без постраждалих, однак в обласному центрі росіяни вбили та поранили людей.

Так, у Миколаєві ворожа атака забрала життя 77-річного чоловіка.

Увечері з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки.

Упродовж 25 травня було відомо про п’ятьох постраждалих, однак уранці 26 травня керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що травмованих – уже шість.

Трьом людям надали допомогу на місці чи амбулаторно.

Ще троє осіб – дві жінки та 17-річний юнак – перебувають у лікарні у стабільно важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Обстріл Миколаєва 25 травня 2025

Джерело: Віталій Кім

Фото: Миколаївська ОВА

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