Новини ночі 26 травня: обстріл України та “бавовна” в Росії

До ранку росіяни атакували Україну безпілотниками.

Упродовж ночі гучно було в Києві, Харкові, Одесі, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Більше про головні події ночі та ранку 26 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака дронами

Атака дронами почалася орієнтовно о 20:17 25 травня.

Спершу про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили людей у Харківській області.

Невдовзі таке саме оголошення з’явилося для людей у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Після першої ночі ворожі безпілотники дісталися Хмельницької області.

Зокрема, ціллю ворога був Старокостянтинів.

Про відбій загрози ударних безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомили о 07:13 26 травня.

Про результати бойової роботи командування ПС ЗСУ повідомить після узагальнення даних.

Атака на Одесу

Атака на Одесу почалася після 22:00 25 травня.

Міський голова Геннадій Труханов неодноразово підтверджував вибухи.

Більше подробиць поки не надходило.

Атака на Хмельницьку область

26 травня відбулася друга поспіль нічна атака на Хмельницьку область.

За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, постраждалих серед цивільних немає.

Однак є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.

Атака на Київ

Нічна атака на Київ стала вже третьою поспіль.

Вибухи у столиці гриміли, починаючи орієнтовно з першої ночі до о пів на сьому ранку 26 травня.

За свідченнями очевидців, вибухи в Києві було чути орієнтовно вісім разів.

Про результати роботи протиповітряної оборони офіційні особи поки не повідомляли.

Атака на Харків та передмістя

Атаку на Харків та передмістя керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив о першій ночі.

За його словами, в окремих районах гриміли потужні вибухи.

Інформацію про постраждалих та наслідки влучання поки не оголошували.

Атака на Юрківку Запорізької області

60-річна жінка та 52-річний чоловік дістали поранення під час нічної атаки на Юрківку Запорізької області.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни поцілили по приватному будинку, зруйнувавши його.

Будинки та автівки поруч пошкодило вибуховою хвилею.

“Бавовна” в Росії

Уночі 26 травня пролунала серія вибухів у російській Тулі.

Місцеві повідомляли про влучання на територію заводу.

У Кінешмі Іванівської області РФ, за свідченнями очевидців, дрони атакували Дмитрівський хімічний завод.

Місцева влада стверджує, що впали уламки на склад упаковок.

Гучно було й в Єлабузі, що в Татарстані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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