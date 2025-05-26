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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Схема метро Києва 2025: станції, пересадки та години роботи

Київське метро
Фото: УНІАН

12 вересня 2024 року завершено реконструкцію ділянки синьої гілки Київського метрополітену. Будівельні роботи, спрямовані на усунення аварійної ситуації на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либідська, успішно завершено.

З яких ліній складається Київське метро

Київське метро складається з трьох основних ліній: Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської і Сирецько-Печерської. Повністю ознайомитися з їхніми станціями ви можете на схемі нижче.

Схема метро Києва 2019

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Де можна пересісти на іншу гілку метро в Києві

У кожної лінії метро є станція для пересадки на іншу лінію. Пересадки можливі між станціями:

  • Театральна – Золоті Ворота;
  • Палац Спорту – Площа Льва Толстого;
  • Майдан Незалежності – Хрещатик.

Час роботи метро у Києві варіюється від станції до станції, але, загалом, вони відкриваються о 6:00 і закриваються о 23:00. Рух поїздів синьою гілкою метро починається о 5:30 ранку.

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