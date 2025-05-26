У РФ не вийде виснажити Україну та змусити її до капітуляції – посол ФРН

План РФ виснажити Україну терором обстрілів, змусивши її таким чином капітулювати, не спрацює.

Таке переконання у соцмережі Х висловив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

– Третя ніч поспіль – важкі російські повітряні атаки. Знову із застосуванням дронів та ракет. План Росії: виснажити Україну та змусити її до капітуляції. Цей план не спрацює. Україна сильна. Німеччина твердо стоїть на її боці, – написав посол ФРН у соцмережі, коментуючи чергову нічну повітряну атаку Росії по українських містах.

Атака з боку РФ України 26 травня

Вночі 26 травня Росія атакувала Україну дев’ятьма ракетами та рекордними 355 дронами. Наші військові збили всі дев’ять крилатих ракет Х-101 та знешкодили 288 БпЛА.

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Ворожі цілі приземлили на Сході, Півночі, Півдні, Заході та в Центрі країни.

Варто зауважити, що це вже третя ніч поспіль, коли Росія здійснює масований обстріл нашої держави.

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