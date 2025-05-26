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Втрати ворога на 26 травня: ліквідовано ще 1000 окупантів і понад 50 артсистем
Втрати ворога на 26 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських загарбників.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 188-му добу повномасштабної війни сягнули 981 850 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 26 травня 2025
- особового складу ‒ близько 981 850 (+1 000) осіб;
- танків ‒ 10 858 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8);
- артилерійських систем – 28 320 (+51);
- РСЗВ – 1 397 (+1);
- засоби ППО ‒ 1 171 (+2);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264);
- крилаті ракети ‒ 3 256 (+53);
- кораблі /катери ‒ 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92);
- спеціальна техніка ‒ 3 902.
Читайте такожКарта бойових дій на 26 травня 2025 – ситуація на фронті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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