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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 26 травня: ліквідовано ще 1000 окупантів і понад 50 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 26 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 188-му добу повномасштабної війни сягнули 981 850 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 26 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 981 850 (+1 000) осіб;
  • танків ‒ 10 858 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8);
  • артилерійських систем – 28 320 (+51);
  • РСЗВ – 1 397 (+1);
  • засоби ППО ‒ 1 171 (+2);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264);
  • крилаті ракети ‒ 3 256 (+53);
  • кораблі /катери ‒ 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92);
  • спеціальна техніка ‒ 3 902.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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