Втрати ворога на 26 травня: ліквідовано ще 1000 окупантів і понад 50 артсистем

Втрати ворога на 26 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 188-му добу повномасштабної війни сягнули 981 850 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 26 травня 2025

особового складу ‒ близько 981 850 (+1 000) осіб;

танків ‒ 10 858 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 641 (+8);

артилерійських систем – 28 320 (+51);

РСЗВ – 1 397 (+1);

засоби ППО ‒ 1 171 (+2);

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264);

крилаті ракети ‒ 3 256 (+53);

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92);

спеціальна техніка ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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