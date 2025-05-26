Як зрозуміти, що РФ готується запускати Калібри з моря — роз’яснення ВМС
Підготовку Росії до запуску крилатих ракет Калібр з морських носіїв можна визначити, спостерігаючи за ситуацією у повітрі.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.
Як розпізнати підготовку до запуску Калібрів
За його словами, ознакою можливого запуску є активність авіації — часто удари завдаються в рамках комбінованих атак, коли одночасно використовуються повітряні та морські засоби ураження.
– Найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування Калібрів – стежити за ситуацією у повітрі, – пояснив Плетенчук.
Він наголосив, що у випадку запуску Калібрів у військових є час для реагування, адже йдеться не про балістичні ракети, а про крилаті, які мають іншу траєкторію польоту.
– Тому, в принципі, це все взаємопов’язано, і ми моніторимо. У будь-якому разі, коли запускаються Калібри, час на реагування є. Це все ж таки не балістика, – додав речник.
За словами Плетенчука, українські Сили оборони постійно відстежують усі можливі загрози, щоб мати змогу вчасно реагувати на удари противника.
Нагадаємо, з 24 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр.