Як зрозуміти, що РФ готується запускати Калібри з моря — роз’яснення ВМС

Підготовку Росії до запуску крилатих ракет Калібр з морських носіїв можна визначити, спостерігаючи за ситуацією у повітрі.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Як розпізнати підготовку до запуску Калібрів

За його словами, ознакою можливого запуску є активність авіації — часто удари завдаються в рамках комбінованих атак, коли одночасно використовуються повітряні та морські засоби ураження.

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– Найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування Калібрів – стежити за ситуацією у повітрі, – пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що у випадку запуску Калібрів у військових є час для реагування, адже йдеться не про балістичні ракети, а про крилаті, які мають іншу траєкторію польоту.

– Тому, в принципі, це все взаємопов’язано, і ми моніторимо. У будь-якому разі, коли запускаються Калібри, час на реагування є. Це все ж таки не балістика, – додав речник.

За словами Плетенчука, українські Сили оборони постійно відстежують усі можливі загрози, щоб мати змогу вчасно реагувати на удари противника.

Нагадаємо, з 24 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр.

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