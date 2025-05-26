За 2-4 роки після завершення війни в Україні РФ буде готова до нової агресії проти Європи – СЗР

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Іващенко припустив, що через 2-4 роки після завершення війни в Україні Росія може бути готова до нового нападу – цього разу на європейські країни.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Коли РФ буде готова до нападу на Європу

За словами Іващенка, українські та європейські аналітики вже не сумніваються в тому, що Росія знову може напасти. Питання лише – коли і звідки саме.

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Він зазначив, що після закінчення війни в Україні Росії знадобиться приблизно 2-4 роки, щоб відновити свої військові сили. Переозброєння може піти набагато швидше, якщо з РФ знімуть міжнародні санкції.

– Тобто через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії – вже проти Європи, – повідомив Іващенко.

Також керівник СЗР зазначив, що вже зараз Москва веде гібридну гру: намагається посварити союзників, зменшити підтримку України, а також впливати на рішення країн Заходу через Угорщину.

Крім того, він звернув увагу на те, що Росія активно розширює свою військову інфраструктуру. Зокрема, створюється новий Ленінградський військовий округ, який, за словами глави СЗР, не має оборонного характеру – йдеться про підготовку до наступу.

– Там буде операційний напрямок – Кольський півострів, Фінляндія. На цьому напрямку ми бачимо будівництво нових військових частин. Що стосується колій, то це розширення інфраструктури, яка може використовуватися як у мирних, так і воєнних цілях, – додав Іващенко.

Джерело : Укрінформ

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