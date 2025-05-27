Блокує сигнал ворожих БпЛА: у ЗСУ з’явиться антидроновий пістоль
Українські інженери розробили інноваційний засіб радіоелектронного захисту – антидроновий пістоль, який ефективно виводить з ладу ворожі безпілотники.
Цей індивідуальний пристрій блокує сигнали управління та передання відео з дрона до його оператора.
Для захисту проти ворожих БпЛА
В умовах сучасної війни безпілотники відіграють ключову роль у розвідці, коригуванні вогню та здійсненні атак.
Вони стали очима та руками ворога на полі бою, адже можуть миттєво передати координати, скинути вибухівку або вести спостереження.
У відповідь на цю загрозу зростає потреба у мобільних і високоточних засобах протидії, здатних нейтралізувати дрон ще до того, як він завдасть шкоди.
Саме тому розробка таких засобів, як український антидроновий пістоль, стає не просто технологічним проривом, а питанням захисту життя.
Головні переваги пристрою:
- компактний розмір – легко тримається в одній руці;
- маса трохи більше 1 кг – зручно носити та використовувати бійцям на передовій;
- моноліт без зайвих деталей, що спрощує експлуатацію;
- спрямоване випромінювання перешкоджає сигналам зв’язку дронів з оператором.
Завдяки портативності та простоті використання, антидроновий пістоль може стати незамінним засобом захисту майже всіх підрозділів ЗСУ, особливо в польових умовах, де важко застосовувати великі системи радіоелектронної боротьби.
У руках підготовленого військового він стає інструментом, здатним знешкодити та дезорієнтувати ворожий безпілотник без фізичного ураження.