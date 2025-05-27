Чи варто міняти долари на євро та що буде з валютою: коментар експерта

Україна розглядає можливість поступового відходу від долара США та посилення привʼязки своєї валюти до євро, заявив глава Нацбанку України Андрій Пишний. Також останнім часом спостерігаються валютні гойдалки, зокрема зниження курсу долара, й збільшення курсу євро. Наприклад, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду й становив 47,76 грн.

У зв’язку з цим постає питання, чи варто міняти долари на євро у 2025 році та що буде з валютою надалі — читайте коментар експерта у матеріалі Фактів ICTV.

Чи варто міняти долари на євро: що відомо про ситуацію на валютному ринку

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Фактам ICTV зазначив, що курс долара на українському ринку визначається режимом керованої гнучкості, запровадженим НБУ.

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Це унеможливлює різкі його стрибки та характеризується більш-менш збалансованими попитом і пропозицією.

— Тобто у нас наразі ″воєнний″ курс долара, що дає змогу державі розвивати економіку в надскладних умовах. Тому світовий курс долара незначно впливає на український ринок, — каже експерт.

Натомість курс євро визначається ситуацією на міжнародних торгах пари долар / євро. Тобто курс євро в Україні світовий та залежить від співвідношення з доларом.

Наразі 1 євро дорівнює в середньому 1,13-1,135 долара. Ще кілька місяців тому співвідношення було таким: 1 євро дорівнював 1,05 дол.

Зміни в котуванні відбулися на тлі нової митної політики США та тимчасової ″втечі″ потужних інвесторів з долара в євро з метою збереження статків. Питання мит досі нерозв′язане, тому на ринку діє фактор невизначеності.

— Важливо розуміти, що долару не загрожує знецінення, адже до 80% світових фінансів зберігається в доларах. Американська валюта попри зміну економічної ситуації залишається світовою валютою, — підкреслює Тарас Лєсовий.

Чи вигідно міняти долари на євро у 2025 році

Експерт зазначає, що громадяни мають зрозуміти — їхнім заощадженням в доларах знецінення не загрожує.

Тому наразі варто утриматися від стрибків з долара в євро, адже втратити можна більше, ніж отримати. Хоча б з погляду на те, що традиційно продавати долари доведеться за нижчим курсом, а купувати євро за вищим.

— Звісно, ми не можемо прогнозувати, яким буде співвідношення долара та євро з 9 липня, коли за графіком Трампа можуть бути запроваджені 50% мита на товари з ЄС та яким буде аперкот у відповідь від Європи. ″Митна катавасія″ дещо порушила баланс світової економіки, але не варто очікувати, що євро злетить до небес, а долар опиниться на дні. Тому жодних рішень поспіхом не варто приймати. Адже зміна валютних заощаджень лише нашкодить і розчарує, — каже Тарас Лєсовий.

— Ну і врешті решт хочеться нагадати про дохідність гривневих депозитів. Наразі, набагато цікавіше тримати заощадження в національній валюті — гривні, тому я б розглядав можливість збереження частини своїх коштів у валюті нашої країни, — підсумував експерт.

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