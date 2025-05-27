Зеленський і Сирський – воїнам у День ССО: Ще не раз здивуєте світ

27 травня, у День Сил спеціальних операцій (ССО), українських захисників привітали президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Вітання Зеленського до Дня ССО 27 травня

Глава держави, який напередодні своїм указом №346/2025 визначив 27 травня Днем ССО, нагадав, що така дата була обрана невипадково.

– Відтепер щороку 27 травня ми відзначатимемо День Сил спеціальних операцій у дату, яка бере свій початок із 2014 року. Спецпризначенці разом із побратимами з інших підрозділів саме в цей день звільняли новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор, – наголосив очільник країни.

Володимир Зеленський зауважує: робота воїнів ССО непублічна, але часто вирішальна.

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Ідеться про точні й чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту, нищівні удари по критичній інфраструктурі противника.

– Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм. Вітаю з вашим професійним днем. Слава Україні! – зазначив глава держави.

Вітання Сирського до Дня ССО 27 травня

Головком у День ССО в Україні наголосив, що Сили спеціальних операцій – це ті, хто робить неможливе.

– Вони (воїни ССО, – Ред.) заходять у тил до ворога з повітря, з води, по землі. Порушують логістику, вводять противника в оману, дезорієнтують його, змушують перекидати сили й оголювати напрямки. Завдають ударів там, де ворог не чекає. І тихо повертаються. Їхній колір – сталевий. Їхнє гасло – Іду на ви! Їхній символ – вовкулака. Бо їхні здібності часом здаються нелюдськими, – зауважив Олександр Сирський.

Воїни ССО Збройних сил України, нагадує головком, билися за Київ, Чернігів, Суми, Харків, відбивали Зміїний і Херсон, обороняли Бахмут, Авдіївку, Часів Яр, активно діяли на Курщині.

– Це ті, хто провів чимало успішних операцій в глибокому тилу ворога і ще не раз здивує світ.

Ваша робота тиха, але результативна. Ваші дії невидимі, але рішучі. Дякую кожному і кожній із вас за службу! Вічна пам’ять і вічна слава тим, хто загинув у бою за незалежність України! Слава Україні! Героям слава! – написав Олександр Сирський.

Нову дату відзначення Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ президент Володимир Зеленський встановив напередодні своїм указом №346/2025.

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