Коли повернуть ЗНО: чи чекати випускникам повернення до старої системи

ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) — це система тестування, яка використовувалась в Україні як основна форма вступу до закладів вищої освіти з 2008 року. Її суть — об’єктивно й централізовано оцінити знання випускників шкіл.

Із 2022 року ЗНО тимчасово замінили на НМТ через повномасштабну війну, бо централізоване тестування стало небезпечним. Факти ICTV дізнавалися, коли в Україні повернуть ЗНО.

Коли в Україні скасують НМТ і повернуть ЗНО

Національний мультипредметний тест (НМТ) і надалі буде основною формою вступного іспиту в Україні, поки ситуація з безпекою не стане стабільною. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю для РБК-Україна.

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Запровадження НМТ замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стало вимушеним заходом через повномасштабну війну. Масове тестування тисяч випускників в одному місці надто небезпечне через постійну загрозу ракетних атак. Отже, коли повернуть ЗНО залежить від того, як скоро настане мир.

– Це просто запрошення ворогу: “бомбіть нас зараз”. Тому ми проводимо НМТ меншими групами, впродовж місяця-півтора, у безпечному середовищі, — пояснив Винницький.

Що буде у 2026 році: НМТ чи ЗНО

Міністерство освіти підтримує ідею повернення до ЗНО як надійного механізму оцінювання, але наразі адаптує вступні процедури до умов війни.

Очне навчання з нового навчального року буде доступне не всім — усе залежатиме від ситуації в регіоні:

Офлайн або змішаний формат: Київ, західні області, частково Одеса й Дніпро.

Онлайн-навчання: регіони, де зберігається високий рівень небезпеки.

За словами заступника міністра, неможливо проводити повноцінне навчання у сховищах.

Коли повернуть ЗНО: умови

Отже, НМТ — це тимчасове рішення, яке дозволяє забезпечити безпечний вступ. Повернення до традиційного ЗНО можливе лише після завершення війни та відновлення стабільності.

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