Постійно змінюють маршрути: Ігнат про тактику атак дронами з боку РФ

Російські війська змінюють тактику використання безпілотників під час атак на Україну, щоб спробувати обійти протиповітряну оборону (ППО).

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат розповів РБК-Україна.

Росія змінює тактику атак дронами

– Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 кілометри від землі, далі вони пікірують вниз безпосередньо на сам об’єкт, – розповів Ігнат.

На такій висоті їх краще видно на радарах, але водночас вони недосяжні для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп.

Зараз дивляться

Також, за словами Ігната, росіяни влаштовують масові нальоти – запускають багато дронів одночасно на один населений пункт або об’єкт.

Для того щоб ускладнити роботу української ППО, ворог використовує велику кількість дронів-імітаторів без боєзаряду. Наприклад, під час однієї з останніх атак співвідношення було 60 бойових дронів на 40 фальшивих безпілотників.

Нагадаємо, протягом трьох останніх ночей російські війська здійснювали комбіновані удари по Україні. Зокрема, в ніч на 26 травня було зафіксовано рекордну кількість запущених дронів – 355, з них 288 безпілотників було знешкоджено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Медіа Центр Україна

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