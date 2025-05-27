РФ має відчути наслідки: Зеленський обговорив із військовими спроможності відповідати на удари

Президент Володимир Зеленський обговорив із військовими нашу готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно. Це означає збільшувати наше виробництво наших дронів, наших ракет.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 27 травня.

Зеленський про українське виробництво дронів і ракет

У нараді взяли участь зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, керівник Генштабу Андрій Гнатов та глава Міноборони Рустем Умєров.

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Одними з тем наради було планування дій та збільшення українського виробництва дронів і ракет.

— Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Буде більше, я впевнений, в цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі – для інвестицій саме в українське виробництво, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що передусім йдеться про виробництво саме безпілотного та далекобійного елемента – усього того, що дає змогу контролювати ситуацію на фронті, дає змогу берегти життя наших воїнів і діяти на значну відстань.

За словами президента, публічно про наявні плани не говоритимуть, але перспектива зрозуміла – дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики. Він зауважив, що у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України.

— І це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти, – наголосив він.

Крім того Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив України, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств, що вже є, та заснування нових бізнесів.

А також щодо залучення в Україну капіталу, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України.

Напередодні Зеленський повідомив, що доручив значно збільшити виробництво ударних дронів та дронів-перехоплювачів для протидії російським ударам, а також профінансувати українську балістичну програму.

Джерело : Офіс президента

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