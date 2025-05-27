Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 27 травня: ліквідовано ще 990 окупантів і близько двадцяти артсистем
Втрати ворога на 27 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 990 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 189-ту добу повномасштабної війни сягнули 982 840 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 27 травня 2025
- особового складу ‒ близько 982 840 (+990) осіб;
- танків ‒ 10 860 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 22 642 (+1);
- артилерійських систем – 28 337 (+17);
- РСЗВ – 1 397;
- засобів ППО ‒ 1 171;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 853 (+222);
- крилатих ракет ‒ 3 265 (+9);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64);
- спеціальної техніки ‒ 3 902.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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