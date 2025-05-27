У 8 з 10 районів Києва оновили голів РДА: серед призначених – Бахматов та Зантарая
Сьогодні, 27 травня, у Києві до роботи стали вісім новопризначених голів райдержадміністрацій.
Призначення голів РДА у Києві: що відомо
Керівний склад восьми з десяти районів Києва оновлено відповідно до розпоряджень президента України Володимира Зеленського, що напередодні з’явилися на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням президента України, новими головами РДА стали:
- у Голосіївському районі – Софія Дунаєвська;
- у Дарницькому районі – Олександр Ковтунов;
- у Деснянському районі – Максим Бахматов;
- у Дніпровському районі – Андрій Паладій;
- у Подільському районі – Володимир Наконечний;
- у Святошинському районі – Георгій Зантарая;
- у Солом’янському районі – Сергій Мовенко;
- у Шевченківському районі – Олександр Сазанович.
Від нових голів РДА, зауважує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, кияни очікують конкретних дій, а не паперової активності.
– Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності. Райони потребують системної, щоденної роботи не з кабінету, а в тісному контакті з людьми. Робота має бути відчутною для жителів у найкоротші терміни, – наголосив Тимур Ткаченко.
Що відомо про нових голів РДА
Новопризначена голова Голосіївської РДА Софія Дунаєвська з 2019 року очолювала апарат Голосіївської райдержадміністрації.
Новий голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов із квітня 2022 року працював заступником голови цієї ж райдержадміністрації, а останні пів року, із грудня 2024 року, тимчасово виконував обов’язки очільника району.
Новий голова Деснянської РДА Максим Бахматов – у минулому шоумен, продюсер, резидент українського Comedy Club.
З червня 2015 року виконував обов’язки генерального директора ВДНГ (колишня назва Національного експоцентру України, який є великим виставковим комплексом у Києві).
З квітня 2016 року до березня 2017 року обіймав посаду гендиректора.
За час на посаді разом із командою Національного експоцентру України створив і реалізував попередню концепцію реорганізації комплексу.
Потім Максим Бахматов став керівним партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.
З 2019 до 2020 року працював радником міського голови Києва Віталія Кличка з питань інвестицій та диджиталізації.
Наразі Бахматов Максим очолює свою ж громадську організацію Офіс трансформації.
Голова Дніпровської РДА Андрій Паладій працював в Міністерстві молоді та спорту та Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочена назва – Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА).
Голова Подільської РДА Володимир Наконечний – доцент Київського національного університету культури та мистецтв.
Голова Святошинської РДА Георгій Зантарая – депутат Київради від Слуги народу, чемпіон світу з дзюдо.
Голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко раніше працював у Міністерстві внутрішніх справ та обіймав посаду першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.
Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович був заступником голови Оболонської райдержадміністрації.
До слова, у двох районах Києва кадрових змін не відбулося.
Оболонську РДА, як і раніше, очолює Кирило Фесик, а Печерську РДА – Наталя Кондрашова.
Джерело: Офіс президента, Тимур Ткаченко
Фото: Максим Бахматов