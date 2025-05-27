У 8 з 10 районів Києва оновили голів РДА: серед призначених – Бахматов та Зантарая

Сьогодні, 27 травня, у Києві до роботи стали вісім новопризначених голів райдержадміністрацій.

Призначення голів РДА у Києві: що відомо

Керівний склад восьми з десяти районів Києва оновлено відповідно до розпоряджень президента України Володимира Зеленського, що напередодні з’явилися на сайті глави держави.

Згідно з розпорядженням президента України, новими головами РДА стали:

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у Голосіївському районі – Софія Дунаєвська;

у Дарницькому районі – Олександр Ковтунов;

у Деснянському районі – Максим Бахматов;

у Дніпровському районі – Андрій Паладій;

у Подільському районі – Володимир Наконечний;

у Святошинському районі – Георгій Зантарая;

у Солом’янському районі – Сергій Мовенко;

у Шевченківському районі – Олександр Сазанович.

Від нових голів РДА, зауважує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, кияни очікують конкретних дій, а не паперової активності.

– Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності. Райони потребують системної, щоденної роботи не з кабінету, а в тісному контакті з людьми. Робота має бути відчутною для жителів у найкоротші терміни, – наголосив Тимур Ткаченко.

Що відомо про нових голів РДА

Новопризначена голова Голосіївської РДА Софія Дунаєвська з 2019 року очолювала апарат Голосіївської райдержадміністрації.

Новий голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов із квітня 2022 року працював заступником голови цієї ж райдержадміністрації, а останні пів року, із грудня 2024 року, тимчасово виконував обов’язки очільника району.

Новий голова Деснянської РДА Максим Бахматов – у минулому шоумен, продюсер, резидент українського Comedy Club.

З червня 2015 року виконував обов’язки генерального директора ВДНГ (колишня назва Національного експоцентру України, який є великим виставковим комплексом у Києві).

З квітня 2016 року до березня 2017 року обіймав посаду гендиректора.

За час на посаді разом із командою Національного експоцентру України створив і реалізував попередню концепцію реорганізації комплексу.

Потім Максим Бахматов став керівним партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.

З 2019 до 2020 року працював радником міського голови Києва Віталія Кличка з питань інвестицій та диджиталізації.

Наразі Бахматов Максим очолює свою ж громадську організацію Офіс трансформації.

Голова Дніпровської РДА Андрій Паладій працював в Міністерстві молоді та спорту та Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочена назва – Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА).

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний – доцент Київського національного університету культури та мистецтв.

Голова Святошинської РДА Георгій Зантарая – депутат Київради від Слуги народу, чемпіон світу з дзюдо.

Голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко раніше працював у Міністерстві внутрішніх справ та обіймав посаду першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.

Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович був заступником голови Оболонської райдержадміністрації.

До слова, у двох районах Києва кадрових змін не відбулося.

Оболонську РДА, як і раніше, очолює Кирило Фесик, а Печерську РДА – Наталя Кондрашова.

Джерело: Офіс президента, Тимур Ткаченко

Фото: Максим Бахматов

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