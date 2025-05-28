Брехня Путіна все більше дратує керівництво США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін викликає все більше роздратування у керівництва США, бо є розуміння, що він насправді не хоче закінчувати війну в Україні.

Так під час спілкування з журналістами 27 травня глава держави відповів на запитання про те, хто з них двох викликає більше роздратування у Білому домі.

Зеленський про те, хто більше дратує Трампа

– Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але говорю правду. І кажу те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі… Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані – я не знаю, чи підходить таке слово, – наголосив Зеленський.

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На його думку, у Білому домі загалом є розуміння, що Путін точно не хоче закінчувати війну в Україні.

– У партнерстві можна бути дуже некомфортними, але бути партнерами. Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі – ви реально наодинці знаходитеся, – додав президент.

Останні заяви Дональда Трампа свідчать про те, що у нього вже вичерпується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна, проте, за даними ЗМІ, президент США досі не визначився у своїх подальших діях у відповідь на посилення атак по Україні та відмову від мирних переговорів.

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