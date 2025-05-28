До жодної немає доступу: РФ тримає українців у 300 колоніях на ТОТ і у Білорусі

Для утримання українських військовополонених та цивільних діють щонайменше 300 місць утримання на території Росії, на тимчасово окупованих територіях України, а також у Білорусі.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

Де РФ утримує полонених

За словами Гущина, до цих об’єктів не мають доступу правозахисники та представники Червоного Хреста.

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— Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? П’ять, може десять, може 20, може 100? 300! Україна ж має п’ять таборів для військовополонених і п’ять тимчасових місць тримання. І до всіх них є абсолютно вільний безперешкодний доступ усіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій, МКЧХ, ООН тощо, – зазначив він.

Тоді як Росія має 300 таких катівень включно з тими, що вона розгорнула на окупованих територіях, а також місць утримань на території Білорусі.

— До жодної з них немає доступу нікого – ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників, – зазначив представник Координаційного штабу.

Нагадаємо, у неділю, 25 травня, відбувся третій етап обміну полоненими 1 000 на 1 000.

Про сам обмін полоненими 1000 на 1000 вдалося домовитися під час перших за три роки прямих переговорів Росії та України у Стамбулі за посередництва Туреччини 16 травня.

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