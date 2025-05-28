Мета – до 2027 року побудувати понад 2 тис. укриттів: Україна та Фінляндія створили нову Коаліцію
Україна разом із Фінляндією започатковує міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму акаунті у соцмережі X (Twitter).
Започаткована Коаліція укриттів цивільного захисту
— Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави, – написав очільник українського уряду.
Крім того, Київ та Гельсінкі посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях.
Шмигаль зазначив, що відповідні документи він підписав у середу, 28 травня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Український прем’єр наголосив, що мета Києва – до 2027 року побудувати 2 300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тис.
Також урядовці обох країн закликали міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні.