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Мета – до 2027 року побудувати понад 2 тис. укриттів: Україна та Фінляндія створили нову Коаліцію

Шмигаль і Орпо
Фото: Урядовий портал

Україна разом із Фінляндією започатковує міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму акаунті у соцмережі X (Twitter).

Започаткована Коаліція укриттів цивільного захисту

— Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави, – написав очільник українського уряду.

Крім того, Київ та Гельсінкі посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях.

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Шмигаль зазначив, що відповідні документи він підписав у середу, 28 травня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Український прем’єр наголосив, що мета Києва – до 2027 року побудувати 2 300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тис.

Також урядовці обох країн закликали міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, Україна, Фінляндія
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