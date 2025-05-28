Мета – до 2027 року побудувати понад 2 тис. укриттів: Україна та Фінляндія створили нову Коаліцію

Україна разом із Фінляндією започатковує міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму акаунті у соцмережі X (Twitter).

Започаткована Коаліція укриттів цивільного захисту

— Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави, – написав очільник українського уряду.

Крім того, Київ та Гельсінкі посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях.

Зараз дивляться

Шмигаль зазначив, що відповідні документи він підписав у середу, 28 травня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Український прем’єр наголосив, що мета Києва – до 2027 року побудувати 2 300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тис.

Також урядовці обох країн закликали міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.