Найближчим часом з’явиться Школа інструкторів у ЗСУ — Сирський

Незабаром ЗСУ відкриє Школу інструкторів — ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації фахівців викладацького складу, які забезпечують обороноздатність нашої держави.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час щомісячної наради.

Практика понад усе

Школа інструкторів стане ключовою платформою для формування фахових кадрів з бойовим досвідом.

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Військові інструктори проходитимуть систематичне навчання, в якому теорія одразу закріплюватиметься практикою.

Симуляційні тренажери використовуватимуться для відпрацювання тактичних навичок.

Бойові сценарії відтворюватимуть реальні спецоперації, а після кожного заняття учасникам надаватиметься зворотний зв’язок з аналізом помилок та успішних дій.

Акцент на БпЛА та тактична медицина

У межах масштабування підрозділів безпілотних систем посилюється підготовка інструкторів із застосування дронів і наземних роботизованих комплексів.

Оператори БпЛА отримуватимуть не лише теоретичні знання, а й практичні навички щодо принципів побудови, механіки, електроніки, управління та системи позиціювання безпілотних систем різного типу.

Окрему увагу буде приділено інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено.

Їхні заняття планують сфокусувати на відпрацюванні навичок в екстремальних ситуаціях.

Сьогодні українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним з вирішальних факторів, який дозволить виконувати головне завдання – знищити противника і зберегти життя українського захисника.

— Окремо хочу подякувати всім інструкторам — тим, хто щодня передає свій досвід, навчає, виправляє помилки, готує наших військових до бойових умов, — зазначив генерал Сирський.

Джерело і фото: Олександр Сирський

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