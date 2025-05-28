Народний депутат Сергій Швець пішов з життя після тривалої хвороби

Народний депутат України під партії Слуга народу Сергій Швець помер після тривалої боротьби з важкою хворобою. Про це повідомив голова партійної фракції Давид Арахамія.

– Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини, – написав політик у Telegram.

Помер Сергій Швець – що відомо

Давід Арахамія наголосив, що Швець пройшов гідний професійний шлях – від журналістики до роботи у Верховній Раді, і залишив по собі пам’ять про чесну, порядну та принципову людину.

Співчуття з приводу смерті депутата висловив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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– Сергій Швець був журналістом, який умів чесно й просто говорити з людьми, та народним депутатом, який завжди залишався вірним принципам – ставив незручні, але важливі запитання і в ефірі, і в парламентській залі. Людина зі щирим серцем і досвідом багатьох редакцій, яка завжди пам’ятала, для чого прийшла в політику, – зазначив він.

Сергій Швець народився у 1976 році. До політичної кар’єри працював журналістом на телеканалах 1+1, СТБ та ICTV, де висвітлював культурні, економічні, військові та політичні теми.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради по мажоритарному округу №214 у Дніпровському районі Києва від партії Слуга народу. Обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.