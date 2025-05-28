РФ прагне просунутися на 10 км углиб України: Зеленський про наступ на Сумщину

Російські війська вдаються до постійних наступальних дій на різних напрямках фронту, оскільки не змогли організувати великої операції.

На цьому 27 травня під час зустрічі з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про наступальні дії РФ

За словами глави держави, росіяни робитимуть все можливе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.

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– Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається, – наголосив президент України.

Незмінно прагне армія РФ захопити Покровськ, продовжує далі Володимир Зеленський.

Стратегічними цілями ще з 2014 року залишаються для росіян Луганська та Донецька області.

На Курському напрямку, говорить президент України, росіяни зосередили свої найсильніші війська, щоб виштовхнути звідти українських захисників та підготуватися до наступальних дій на Сумщині.

– Для будівництва, як вони називають, “буферної зони” на 10 км вглиб України, – пояснює Володимир Зеленський.

Також була інформація про Запорізький напрямок.

– Тобто в них (росіян, – Ред.) незмінні цілі. Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті “руські” говорять (не впевнений, чи у тверезому стані), яким все одно, скільки там людей загине. Ми розуміємо, що форсувати річку на Херсонщині сьогодні абсолютно неможливо, – підсумував Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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