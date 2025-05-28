Наступи РФ, зустріч із Трампом і Путіним: головні тези розмови Зеленського зі ЗМІ

Нові наступальні операції РФ, можливу зустріч з очільником США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним, а також низку інших питань обговорив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з основними тезами розмови Зеленського з журналістами.

Нові наступальні операції РФ

На переконання президента України, росіяни робитимуть все можливе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.

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Незмінними цілями окупантів є захоплення Покровська, як і вихід на межі Луганської та Донецької області (цього загарбники домагаються ще з 2014 року).

Також, каже Володимир Зеленський, росіяни зосередили свої найсильніші війська на Курському напрямку, щоб виштовхнути звідти українських захисників та підготуватися до наступу на Сумщині.

Зокрема, росіяни прагнуть створити так звану буферну зону на 10 км вглиб України.

Є в розпорядженні української сторони також інформація щодо планів РФ на Запорізькому напрямку.

Окремі “фантасти” у РФ, каже Володимир Зеленський, продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку.

Нарощення виробництва дронів у Росії

За словами Володимира Зеленського, росіяни готуються до виготовлення 300-350 дронів на добу, хоча мають завдання виробляти по пів тисячі одиниць на добу.

Глава держави не виключає, що росіяни можуть по кілька днів накопичувати виготовлені дрони для завдання масованих ударів по Україні.

Українське військове виробництво

Україна, говорить президент, також близька до виробництва 300-500 дронів на добу.

Зокрема, країна має технології та виробничі спроможності для виготовлення і дронів-перехоплювачів, і далекобійних безпілотників. Потрібне лише фінансування.

Додаткові гроші потрібні й для реалізації ракетної програми.

Тож наразі українська сторона працює з партнерами щодо збільшення фінансування.

Працює Україна й над запуском своїх унікальних ліній виробництва за кордоном.

Щоб запустити на повну лише українське військове виробництво, за оцінками Володимира Зеленського, потрібно отримати $30 млрд.

Запаси ракет до ЗРК Patriot

Наразі, зауважує глава держави, Україна має ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot для відбиття повітряних атак РФ.

З поповненням запасів допомагають партнери.

Однак використовують українські захисники ракети до ЗРК Patriot так само обережно, як і раніше.

Наприклад, тоді, коли потрібно знищити балістичні чи крилаті ракети.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна, імовірно, наближається до певних рішень щодо додаткових систем протиповітряної оборони та вже “зовсім близько” в питанні ліцензування інших систем ППО.

Зустріч із Трампом та Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

– Ми готові до формату Трамп – Путін – я, ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно, а не коли зустрічі розкидані впродовж року-двох, – наголосив президент України.

Україна, каже президент, готова до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або будь-де, де запропонують.

Якщо можлива зустріч відразу на рівні лідерів, Україна, наголошує президент, готова і до цього.

– Я готовий до будь-якого формату, – наголошує Володимир Зеленський.

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