У ЗСУ повідомили про посилення контролю за призначенням на тилові посади: причина

У зв’язку з фіксацією окремих випадків, коли посадовці або фігуранти кримінальних проваджень намагалися використати тилові посади як засіб уникнення правосуддя, командування Сухопутних військ ужило додаткових заходів контролю.

Сухопутні війська ЗСУ посилюють контроль за тиловими посадами

Про це повідомляють у телеграм-каналі Сухопутних військ.

Так було скасовано наказ про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталі Максименко на тилову посаду бухгалтера, через порушення порядку мобілізації.

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– Наказ командира військової частини від 9 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560, – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська Збройних Сил України підкреслюють, що тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення “прихистку” для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання.

– Сухопутні війська Збройних Сил України є основою обороноздатності країни, і кожна посада, включно з тиловими, відіграє критично важливу роль у забезпеченні бойової готовності та підтримці фронту, – зазначаєтьсяв повідомленні.

У ЗСУ попереджають, що такі дії будуть жорстко припинятися.

Також у повідомленні наголошено, що кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України.

Тилові підрозділи не будуть безпечною гаванню для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час щомісячної наради повідомив, що незабаром ЗСУ відкриє Школу інструкторів.

Ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації фахівців викладацького складу, які забезпечують обороноздатність нашої держави.

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