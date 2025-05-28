З літа 2026 року економіка РФ відчує сильний вплив санкцій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що серйозний удар по економіці Росії від західних санкцій очікується влітку 2026 року.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами 27 травня.

Коли санкції найбільше вдарять по економіці Росії

Зеленський розповів, що нові санкції зараз обговорюють із партнерами з Євросоюзу і США. Європа вже ухвалила 17-й пакет санкцій, тривають непублічні переговори щодо 18-го. Якщо жодна з країн не заблокує рішення, новий пакет може бути значно сильнішим.

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Також ведуться розмови з американськими сенаторами та представниками США, які підтримують санкційний тиск на РФ. Зеленський сподівається, що нові обмеження будуть ухвалені, адже це буде сигналом, що Америка обирає шлях миру через силу.

Водночас він вважає, що США поки що не ухвалили новий санкційний пакет, бо сподівалися на якісь поступки від Росії.

– Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і, я думаю, що зараз трішечки зменшене це відчуття у них – зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни. І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це справді відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна, – сказав Зеленський.

Президент попередив, що відсутність нових санкцій може призвести до “підняття морального духу” в Кремлі та вплинути на ситуацію на фронті, адже росіяни “емоційно надихаються словами”.

За його словами, деякі західні політики бояться запровадити сильні санкції проти РФ, оскільки вважають, що це закриє можливості діалогу з Москвою. Такі настрої, на думку президента, існують як у США, так і в Європі. Однак, Зеленський переконаний, що така тактика не працює з російським диктатором.

– Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде – вже від тих, що ухвалені. І вважаємо, що саме з того моменту, десь із літа 2026 року, їхня економіка буде сильно це відчувати. Ми розуміємо, яким буде дефіцит бюджету, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що, ймовірно, дефіцит бюджету не стане катастрофічним для російської економіки, оскільки значна її частина в тіні. Через це важко точно оцінити реальний стан справ і обсяг резервів, але наслідки від санкцій точно будуть.

Президент повідомив, що головною проблемою Росії стане її військово-промисловий комплекс (ВПК). Він вважає, що 2026 року зростання ВПК зупиниться, і далі буде тільки спад.

За словами Зеленського, російська економіка повністю зміниться, адже вони все витрачатимуть на війну.

Крім того, є велика проблема з ВПК, а саме компонентами, які йдуть з Китаю, Тайваню, США і з деяких небагатьох компаній Європи. Близько 30 основних підприємств ВПК Росії мають контракти з компаніями з цих країн.

Зеленський зазначив, що Україна має всю необхідну інформацію про ці компанії та передає її західним партнерам. Хоча офіційно жодна з провідних країн – ні США, ні європейські держави – не підтримує такі поставки, проблема все одно існує.

– Я розумію, що на рівні лідерів США чи Європи ніхто це не підтримує. Як із цим боротися? Дуже якраз просто. Є санкції цих країн, – додав президент.

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