На Донеччині співробітники СБУ затримали чотирьох агентів ФСБ, які наводили удари на прифронтову Костянтинівку.

Збирали інформацію для ворога

Четверо місцевих жителів Костянтинівки діяли під керівництвом російського куратора, збираючи інформацію про розташування українських військ.

Вони позначали цілі на Google-картах, надсилати детальні звіти про місцевість, а також передавали ворогу координати підрозділів ЗСУ для коригування російських ударів.

За даними контррозвідки СБУ, усі затримані діяли окремо, але мали спільного куратора.

Серед затриманих виявили 35-річного ІТ-спеціаліста, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів намагався дізнатися важливу інформацію.

23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних обходили місто та фіксували розташування стратегічних об’єктів.

Співробітники СБУ викрили небезпечну агентурну групу та затримали всіх її учасників.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

