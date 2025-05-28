Ракети до Patriot є, але використовуємо обережно – Зеленський

Партнери допомагають Україні з поповненням запасів ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

На цьому 27 травня під час зустрічі з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про ракети до ЗРК Patriot

Наразі, зауважив глава держави, Україна має ракети до ЗРК Patriot.

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Однак використовує їх Україна, як і раніше, обережно.

– Ракети до Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах, – зазначив президент України.

Водночас Володимир Зеленський додав, що Україна, імовірно, наближається до певних рішень щодо додаткових систем ППО.

Однак коментувати це питання поки не може.

– А ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько, – сказав глава держави.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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