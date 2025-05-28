Ракети до Patriot є, але використовуємо обережно – Зеленський
Партнери допомагають Україні з поповненням запасів ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.
На цьому 27 травня під час зустрічі з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський – про ракети до ЗРК Patriot
Наразі, зауважив глава держави, Україна має ракети до ЗРК Patriot.
Однак використовує їх Україна, як і раніше, обережно.
– Ракети до Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах, – зазначив президент України.
Водночас Володимир Зеленський додав, що Україна, імовірно, наближається до певних рішень щодо додаткових систем ППО.
Однак коментувати це питання поки не може.
– А ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько, – сказав глава держави.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.