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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський: США не будуть підтримувати вихід України з підконтрольних територій

США не підтримають вихід України з контрольованих територій: Зеленський
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати не підтримають ідею, щоб Україна відмовилася від територій, які зараз контролює.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, відповідаючи на питання про можливі ультиматуми з боку РФ щодо передання чотирьох українських регіонів.

США не підтримають вихід України з її територій

Вашингтон не буде підтримувати ідею виходу українських військових з територій, які перебувають під контролем Києва.

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– Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку – припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де вона перебуває, – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хотіла б, щоб США вийшли з переговорного процесу.

Зеленський також підкреслив, що Америка зараз продовжують активну підтримку нашої держави:

  • веде дипломатичну роботу;
  • працює над санкціями;
  • поновила постачання зброї та надає розвіддані.

– Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу, – сказав президент.

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