Зеленський про зустріч із Трампом та Путіним: Ми готові до будь-якого формату

Президент України Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з очільником США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним.

На цьому український президент наголосив 27 травня під час зустрічі з журналістами.

Зеленський – про тристоронню зустріч із Трампом та Путіним

Володимир Зеленський зауважує: Україна готова зустрічатись на рівні лідерів, і про це відомо й американській, і російській сторонам.

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– Ми готові до формату Трамп – Путін – я, ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно, а не коли зустрічі розкидані впродовж року-двох, – наголосив президент України.

За словами глави держави, зустріч може бути “човниковою”, як у Саудівській Аравії, коли американці окремо зустрічались з українцями та росіянами, але це відбувалося в одному просторі.

– Не вистачило тільки після цього зустрічі українців та росіян. Але вона окремо вже відбулася у Стамбулі. Тому я маю на увазі, що можемо зустрічатись в будь-якому форматі, ми постійно на цьому наголошуємо, – продовжує Володимир Зеленський.

Президент зауважує: Україна готова до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або будь-де, де запропонують.

– Також ми готові й до зустрічі на рівні лідерів. Якщо наше рішення може бути обговорено відразу без технічних зустрічей на рівні лідерів, ми готові. Якщо Путіну некомфортна двостороння зустріч або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч, мені все одно. Я готовий до будь-якого формату, – наголосив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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