Бронювання працівників після 28 травня: кому загрожує втрата відстрочки

Як відомо, в Україні визначення підприємства, установи, організації критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за певними критеріями. Працівники таких підприємств підлягають бронюванню.

Факти ICTV дізнавалися у адвоката юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери Максима Чередніченка, чи можлива втрата броні від мобілізації після 28 травня.

Підстави для визначення підприємства критично важливим

За словами адвоката, підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям.

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До прикладу, згідно з наказом Міністерства економіки №28003 від 18 грудня 2024 року, підприємство має відповідати таким вимогам:

не мати заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ);

виплачувати працівникам заробітну плату в межах від 16 000 до 24 000 гривень на місяць (залежно від кількості персоналу);

здійснювати діяльність щонайменше у трьох областях України.

За словами адвоката, зокрема, але не виключно, до таких критеріїв відноситься наступний: загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період.

Ця інформація підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство, установа, організація.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими, здійснює моніторинг (перевірку) діяльності таких підприємств, установ, організацій, – зазначив адвокат.

За результатами проведеної перевірки такий орган може прийняти рішення про невідповідність підприємства критеріям, а також скасувати їхній статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Які зміни передбачені у бронюванні працівників після 28 травня

За словами адвоката, керуючись вказаними положеннями, Міністерство економіки України розіслало підприємствам, установам та організаціям, яких визнало критично важливими з урахуванням вищевказаного критерію, лист від 19.05.2025 р. N 27-11/37509-07.

За змістом вказаного листа, Міністерство економіки України рекомендувало у термін до 28.05.2025 надіслати на електронну адресу Мінекономіки витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу з 01.01.2025 по 30.04.2025, а також документи на право власності або оренду нерухомого майна для підтвердження провадження діяльності на території трьох і більше областей України.

Отже підприємство повинно надати документи, що підтверджують відсутність податкової заборгованості, а також право власності або оренди нерухомості — як доказ ведення господарської діяльності щонайменше в трьох областях України.

Хто втратить бронь після 28 травня

– За результатом опрацювання запитуваної інформації, Міністерство економіки України може скасувати статус критично важливих підприємств, які не підтвердили свій статус, – зазначив адвокат.

Таким чином, бронювання працівників на підприємствах після 28 травня стане неможливим для організацій, що втратять статус критично важливих. Це ті підприємства, які після отримання статусу критично важливого, припинили відповідати вищевказаному критерію, за умови, що на момент отримання статусу відповідали лише трьом критеріям, з урахуванням зазначеного критерію.

Підприємства, яким було скасовано статус критично важливих, зможуть його відновити, але не раніше ніж через шість місяців з моменту скасування.

У такому випадку працівники, які є військовозобов’язаними, втрачають право на бронювання й можуть бути призвані на загальних підставах упродовж усього періоду, поки підприємство не отримає назад статус критично важливого та не оформить нове бронювання.

Яких підприємств торкнуться зміни

Перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо пояснив зміст останнього листа Мінекономіки від 19 травня 2025 року №27-11/37509-07 щодо перевірки критично важливих підприємств.

Він наголосв, що цей лист стосується виключно тих підприємств, які отримали статус критично важливих саме через Міністерство економіки.

У листі йдеться про моніторинг, який проводить міністерство з метою перевірки відповідності підприємств критеріям, за якими їм було надано або підтверджено такий статус.

Якщо ж підприємство отримало статус через обласну військову адміністрацію, цей лист на нього не поширюється.

Василь Іванчо додав, що Закарпатська ОВА здійснює постійний власний моніторинг. Згідно з розпорядженням голови від 14 квітня 2025 року №236, щомісяця оновлюється перелік підприємств, установ та організацій, визнаних обласною військовою адміністрацією важливими для територіальних громад або критично важливими для економіки регіону. Оновлення проводиться станом на перше число кожного місяця.

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