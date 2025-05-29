Мобілізація з 1 червня: кого можуть призвати та які передбачено штрафи

В Україні загальну мобілізацію продовжили до 6 серпня згідно з указом №4357-IX. Хоча зміни до закону про мобілізацію з 1 червня 2025 року офіційно не передбачені, саме цей період є ключовим, адже спливає термін проходження ВЛК для військовозобов’язаних зі статусом обмежено придатних.

Юрист АО ВЕРІТІ ГРУП Владислав Лук’яненко та адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус у коментарі Фактам ICTV розповіли усе, що потрібно знати про мобілізацію з 1 червня 2025 року.

Мобілізація з 1 червня 2025 року: що потрібно знати

Кого можуть мобілізувати з 1 червня

Владислав Лук’яненко нагадав, що відповідно до ст. 23 закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, мобілізувати з 1 червня можуть чоловіків віком від 25 до 60 років, які є придатними до військової служби та не мають права на відстрочку або не є заброньованими.

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Як уточнила Ольга Брус, мобілізації з 1 червня 2025 року можуть підлягати такі групи військовозобов’язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які визнані за станом здоров’я придатними і якщо вони мають військовий досвід (наприклад, пройшли строкову службу);

чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Також адвокатка розповіла про добровільну мобілізацію з 1 червня 2025 року. За її словами, ухвалити рішення щодо вступу на військову службу можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Тобто, як зауважила Брус, зміни до закону про мобілізацію не запроваджуються.

– Проте, за окремими повідомленнями, держава переходить до більш жорсткого контролю за дотриманням чинних вимог, що відображатиметься у контролі своєчасного оновлення даних, взяття на військовий облік та повідомлення про зміну місця проживання, – повідомила Ольга Брус.

Що чекає на обмежено придатних, які не пройшли ВЛК до 5 червня

Згідно із законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, було скасовано статус обмежено придатний до військової служби.

Зміни до закону про мобілізацію передбачали проходження повторного медичного огляду для тих, хто мав цей статус. Спочатку це потрібно було зробити до 5 лютого 2025 року. Але оскільки багато хто не встиг, уряд продовжив термін до 5 червня 2025 року.

У результаті проходження ВЛК особу визначають як:

придатну до служби;

непридатну до служби (з виключенням з військового обліку).

При цьому Ольга Брус зазначила, що не всім обмежено придатним потрібно проходити повторну ВЛК, йдеться про:

осіб, які є обмежено придатними, проте не досягли 25 років;

людей з інвалідністю, які мають статус обмежено придатний.

– Особи, які є обмежено придатними і не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року, з великою ймовірністю будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, – повідомив Лук’яненко.

Адвокатка окремо зазначила, що відтепер військовозобов’язані, які мають статус обмежено придатний і мають пройти повторну ВЛК, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК і СП та отримати направлення на ВЛК. Також таке направлення можна отримати в електронному вигляді через Резерв+.

Якщо особа була зобов’язана пройти повторну ВЛК і не пройшла її у відведений час (до 5 червня 2025 року), на неї може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Чи можуть скасувати бронювання або накласти арешт на майно, якщо не пройти ВЛК

Експерти зазначили, що на сьогодні, відповідно до чинних норм законодавства, непроходження ВЛК не є підставою для скасування бронювання.

– Бронювання не скасовується в такому разі, адже воно видане на певний період часу і може бути скасоване лише в разі, якщо підприємство, установа, організація втратить статус критичності або працівник буде звільнений із займаної посади, – розповів Владислав Лук’яненко.

Однак Ольга Брус звернула увагу на те, що в разі непроходження ВЛК до зазначеної дати в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів може з’явитися статус Порушення правил військового обліку, що може стати перешкодою для подальшого бронювання.

Відповідно, ці військовозобов’язані можуть втратити право на відстрочку в червні.

Лук’яненко додав, що арешт на майно може бути накладено тільки в тому разі, якщо на особу буде накладено грошовий штраф, вона його не сплатить і матеріали буде передано до виконавчої служби. Своєю чергою, виконавець має право накладати арешт на майно боржника.

Зміни до закону про мобілізацію з 1 червня: чи будуть нововведення щодо вручення повісток

Ольга Брус нагадала, що, відповідно до норм чинного законодавства, у 2025 році чоловіки можуть отримати такі види повісток:

для уточнення облікових даних – видаються з метою поновлення та уточнення інформації про стан здоров’я особи, склад сім’ї, місце роботи та інших важливих даних;

на проходження ВЛК – ця повістка підписана начальником ТЦК, вимагає пройти медичний огляд. Разом із повісткою додається спеціальна картка дослідження та медичного обстеження. У цій картці буде внесено висновок ВЛК щодо придатності чи непридатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження – видається військовозобов’язаному після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби;

повістка про призов на військову службу до ЗСУ.

– Відомостей про зміну порядку вручення повісток немає. Останні зміни стосувалися безпосередньо переліку документів, що підтверджують право на відстрочку для жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, – повідомив юрист.

Тобто зміни до закону про мобілізацію з 1 червня не передбачені. Однак, як нагадала адвокатка, важливо пам’ятати, що з 18 липня 2024 року повістки чоловікам можуть надсилати звичайною поштою після закінчення встановленого законом 60-денного терміну на уточнення військово-облікових даних. Це передбачено постановою Кабміну № 560 від 16 травня.

– Згідно з цим документом, повістку вважатимуть підтвердженою навіть у разі відмови від її отримання або відсутності людини за вказаною адресою. Також у ТЦК наголошують, що вручати повістку, окрім працівників ТЦК та РП, мають право органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, – повідомила Ольга Брус.

Також варто звернути увагу, що законом про мобілізацію не передбачено місце, в якому повістка може бути вручена, тож фактично це може статися будь-де, наприклад, у парку, на блокпосту чи в іншому громадському місці, або за місцем проживання.

Варто пам’ятати, що в період дії воєнного стану та мобілізації громадяни України віком 18-60 років повинні мати із собою військово-обліковий документ і надавати його на вимогу представника уповноваженого органу.

Як зазначила Брус, нововведенням вважається те, що перевірка документів буде проводитися з фото- і відеофіксацією.

Крім того, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані на вимогу надавати свої особисті дані, зокрема ПІБ і посаду, а також показувати службові посвідчення для підтвердження своєї ідентифікації. У такому разі повістку вважатимуть врученою після того, як людина особисто її отримала і поставила підпис.

Чи відбудуться зміни в бронюванні

У червні нових правил мобілізації та бронювання не передбачається. Про це говорив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, уряд разом із військовими контролює процес бронювання – відстежує, кого саме бронюють і в яких галузях це відбувається.

– Бронювання військовозобов’язаних працівників надає ключовим співробітникам підприємств, компаній, установ та організацій тимчасову відстрочку від мобілізації на строк до шести місяців. Ці працівники є критично важливими для забезпечення стабільної роботи їхніх установ, – зазначила адвокатка.

Вона нагадала, що останні зміни щодо бронювання були ухвалені наприкінці січня 2023 року в постанові № 76, яка стосується реалізації положень закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Тоді було оновлено попередню процедуру бронювання військовозобов’язаних. Однак згодом уряд вдосконалив її ще постановою Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану № 400, що набула чинності 2 травня.

Згідно з нормативно-правовими актами, отримати бронювання від мобілізації з 1 червня 2025 року можуть керівники, заступники, а також 50 % від кількості військовозобов’язаних співробітників (за певними винятками), які працюють:

на підприємствах з мобілізаційними завданнями, якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, що забезпечують виробництво товарів і послуг для Збройних сил України та інших військових формувань;

на критично важливих для економіки та життєдіяльності населення підприємствах.

Тож мобілізація в червні 2025 року відбуватиметься за тими самими правилами, що й у минулі місяці.

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