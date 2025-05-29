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Окупанти стягують резерви до кордону з Харківською областю, загрози прориву немає

Окупанти розпочали наступ на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ наразі активно проводить ротацію та заміну особового складу, підтягує та накопичує резерви у прикордонних районах з Харківщиною, однак не йдеться про велику чисельність, яка б створювала загрозу прориву української оборони.

Про це в телемарафоні повідомив речник оперативно-тактичного угруповування військ Харків Павло Шамшин.

– Можу підтвердити, що інформація про п’ятдесятитисячне угруповання, яке начебто ворог стягнув під Харківщину з метою наступу, не відповідає дійсності, – заявив він.

Яка ситуація на Харківщині

Шамшин звернувся до українських та іноземних ЗМІ з проханням уточнювати таку чутливу інформацію у комунікаційних служб Сил оборони України.

Зараз дивляться

– Ми фіксуємо те, що росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, який залучений до штурмових дій на передовій. Також ми відмічаємо, що ворог підтягує та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб створити загрозу Харківщині, Харкову і прориву нашої оборони, – наголосив речник.

Нагадаємо, раніше іноземні медіа повідомляли, що російська армія готується до нового масштабного наступу на Харків. Для цього РФ нібито перекинула з Курської області до українського кордону 50 тис. військових.

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