РФ зібрала достатньо сил у Курській області для спроби атаки на Сумщину – Демченко

Росія зібрала достатню кількість військових сил у Курській області, щоб спробувати атакувати Україну на Сумському напрямку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

У стані бойової готовності

Демченко зазначив, що ворог має значну кількість особового складу та техніки в Курській області, що дозволяє йому здійснювати атаки на територію України.

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– Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області… Періодично бачимо зміну кількості, але ворог має достатньо сил на цьому напрямку, щоб здійснювати певні дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України, – наголосив він.

Крім того, не зменшується активність диверсійних груп РФ на Сумщині та Харківщині, де викривали спроби проникнення.

За словами речника, накопичення сил російських військ почалося ще під час підготовки до відтиснення підрозділів ЗСУ з Курщини.

Він наголосив на необхідності бути готовими до будь-якого розвитку подій, оскільки ситуація на кордоні залишається напруженою, адже загроза з боку Росії досі існує.

Джерело: телемарафон Єдині новини

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