Скільки McDonald’s в Україні у 2025 році

МакДональдз – це ресторани швидкого обслуговування у понад 120 країнах світу. В Україні зараз працюють 112 ресторанів у 38 містах, 15 закладів зачинені з огляду на безпекову ситуацію. Мережа планує подальше зростання.

Скільки всього МакДональдз в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки всього McDonald’s в Україні

Компанія МакДональдз — світовий лідер у галузі швидкого обслуговування. В Україні у 2024 році ресторани МакДональдз відвідали 103 млн людей.

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Компанія постійно розвивається. Нові заклади відкриваються по всьому світу. Варто зазначити, що Україна стала 102 країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз.

Перший заклад відкрився 24 травня 1997 року поруч зі станцією метро Лук’янівська. 19 грудня 2023 року було відкрито заклад у Львові на вулиці Зеленій.

У компанії зазначають, що 2024 рік був для них роком масштабування. В Україні мережа налічує 112 робочих ресторанів у 38 населених пунктах і працевлаштувала близько 10 тис. співробітників.

Зокрема у 2024 році МакДональдз відкрив в Україні вісім нових ресторанів та реконструював три, які вже працювали раніше.

Відповідно до стратегії розширення, компанія побудувала заклади в містах-мільйонниках, в обласних центрах, а також на пожвавлених автошляхах.

Нові заклади відкрилися у Києві, Львові, Одесі, та Вінниці. Перші МакДональдз відкрились у Чернівцях, Боярці та Ковелі.

У компанії зазначають, що 7 із 8 відкритих за рік ресторанів розташовані в окремих будівлях, а один у торгівельному центрі.

Нові заклади мають усі канали продажу, зокрема замовлення в залі ресторану, на МакДрайві та з послугою доставки МакДелівері.

Минулого року МакДональдз продовжив відкривати заклади у співпраці з АЗК, щоб пропонувати одразу кілька сервісів в одній локації. Один із таких ресторанів відкрився неподалік в’їзду в Одесу на автошляху М-05, а інший — на в’їзді до Києва поблизу метро Бориспільська.

Усього в Україні вже шість ресторанів, збудованих спільно з чотирма партнерськими АЗК — WOG, ОККО, KLO та Grand Petrol і два з них – у співпраці з ОККО.

МакДональдз бачить потенціал до 500 ресторанів на українському ринку загалом, однак це поступовий розвиток, який відбувається згідно зі стратегією компанії. У 2025 році компанія планує відкрити всього 9 нових закладів, 3 з них вже відкрили станом на 29 травня 2025 року.

З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни.

Дізнатися детальніше, скільки McDonald’s в Україні та які заклади наразі працюють, можна на сайті за посиланням.

Фото: Mcdonalds

Джерело: Mcdonalds

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