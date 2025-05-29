Таблиця про дрони і скандал в мережі: чому публікація Берлінської викликала хвилю критики

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та засновниця Victory Drones Марія Берлінська опинилася в центрі обговорення після того, як опублікувала в Telegram-каналі таблицю з даними українських виробників дронів.

Берлінська у телеграм злила таблицю виробників дронів

У соцмережах її звинуватили в зливі інформації, яка може бути корисною російським спецслужбам.

Згодом один із російських OSINT-каналів подякував Берлінській за публікацію, стверджуючи, що вона стала подарунком для їхньої аналітики: з таблиці видно, хто і де займається виробництвом дронів в Україні.

Зараз дивляться

Берлінська відповіла, що таблиця містить виключно відкриту інформацію, яку самі виробники, волонтери та майстерні давно публікували в мережі та просили внести для зручності.

– Ця таблиця стара як світ, і ворог давно її бачив, — пояснила вона.

За її словами, дані були зібрані для зручності командирів, військових, волонтерів, і публікація стала реакцією на відсутність системного підходу з боку держави ще з 2022 року.

– Ви б краще запарилися тим, що донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані проваджень, з адресами. Які ми з боями змусили закрити. А не номери та сайти, які дають для реклами, — заявила вона.

Учасник оборони Азовсталі Богдан Короткевич заявив, що аргументи на кшталт “ворог і так знає” — не працюють.

Він навів приклад із практики спецслужб США, де через відсутність координації між підрозділами не вдалося ліквідувати терориста, хоча вся потрібна інформація була — просто в різних місцях.

– Ти сам робиш роботу за ворога: “Привіт, тримай список”, — написав Короткевич.

Також він зазначив, що навіть якщо частина інформації ворогу вже відома, в його структурі є безліч підрозділів і агентів, які не завжди мають прямий доступ до OSINT-даних.

Водночас оприлюднення таких таблиць полегшує комунікацію між ними.

Берлінська вважає, що скандал — це приклад успішної інформаційної спецоперації РФ, яка мала на меті вивести з гри її волонтерську ініціативу:

– Русня радіє вдало проведеній спецоперації по ще одному розколу в суспільстві. Нам варто цей урок вивчити. Інакше нами й надалі гратимуть, використовуючи наш потяг до хайпу, хейту та емоційну перевтому.

Ситуація викликала запитання до безпеки обігу інформації, які, ймовірно, можуть стати предметом реагування відповідальних державних структур.

Хто така Берлінська

Марія Берлінська — громадська активістка, засновниця і очільниця Центру підтримки аеророзвідки та ініціативи Невидимий батальйон.

Її робота у сфері безпілотної авіації розпочалася ще у 2014 році, коли вона створила Центр для навчання військових та розвитку дронових технологій на фронті.

Завдяки її наполегливості в Україні було скасовано мито, ПДВ і вимогу гарантійних листів на дрони, а також змінено підхід митниці, яка раніше класифікувала БПЛА як товари подвійного призначення.

У березні 2023 року Берлінська заснувала ініціативу Люті пташки — програму підтримки виробництва ударних дронів.

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