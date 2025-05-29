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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Тимчасовий захист для українців в ЄС: які зміни очікуються

тимчасовий захист для українців в ЄС
Фото: Pexels

Зараз активно обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців в ЄС, які були вимушені покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії.

За даними європейського видання Euractiv, у Брюсселі розглядають так звану стратегію виходу з чинної програми захисту, запровадженої в березні 2022 року відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive, TPD). 

Факти ICTV дізнавалися, чи продовжать тимчасовий захист для українців в ЄС. 

Зараз дивляться

Чи варто очікувати продовження тимчасового захисту для українців в ЄС 

Наразі дія цієї директиви розрахована до березня 2026 року. Однак вже у червні 2025 року країни – члени ЄС мають ухвалити рішення про подальшу долю програми. Імовірно, її продовжать ще на один рік — до 2027-го. 

Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня, Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Про це кореспондентці Європейської правди повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. 

— Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року, — заявив посол. 

Він відзначив, що на рішення Єврокомісії вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, залишається складною. 

Посол пояснив, що близько половини українців під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, а приблизно третина — діти, тобто вразливі категорії біженців ЄС. Єврокомісія та держави-члени відповідально ставляться до цієї ситуації. 

Ченцов додав, що наразі в ЄС тривають дискусії щодо подальших кроків після завершення дії директиви про тимчасовий захист через два роки. 

Дипломат повідомив, що наступного тижня віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності Олексій Чернишов відвідає Брюссель, де проведе переговори з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями, щоб обговорити спільний підхід до цього питання. 

Планується піднімати питання, як Єврокомісія та держави-члени зможуть підтримати повернення наших громадян, які готові це зробити, якщо безпекова ситуація дозволятиме. 

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Джерело: Європейська правда
ЄС, Біженці
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