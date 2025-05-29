Захоплення Зеленого Поля: DeepState заявляє про втрату села, Генштаб не підтверджує

Російські окупаційні сили захопили населений пункт Зелене Поле у Волноваському районі Донецької області. Село розташоване за два кілометри від адміністративної межі з Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Інформація про окупацію надійшла від аналітичного проєкту DeepState, який регулярно публікує оновлення фронтової карти.

Село Зелене поле захоплене росіянами – DeepState

Водночас, згідно з оперативним зведенням Генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 четверга, 29 травня, на оприлюдненій мапі село Зелене Поле позначене як таке, що залишається під контролем Сил оборони.

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Даних про присутність противника на відстані менше ніж 3 км від території Дніпропетровської області на цій карті немає.

За даними DeepState, ворог також просунувся на напрямках поблизу села Новосілка, що поряд із Зеленим Полем, а також у районах сіл Водолага, Локня та Біловоди Сумської області. На картах Генштабу ця інформація також відсутня.

Нагадаємо, нещодавно російські війська встановили контроль над чотирма населеними пунктами на Сумщині. Йдеться про села Новеньке і Басівка, які входять до складу Юнаківської громади, а також Веселівку та Журавку Хотінської громади.

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