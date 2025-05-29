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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Захоплення Зеленого Поля: DeepState заявляє про втрату села, Генштаб не підтверджує

росіяни в сирії
Фото: Getty Images

Російські окупаційні сили захопили населений пункт Зелене Поле у Волноваському районі Донецької області. Село розташоване за два кілометри від адміністративної межі з Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Інформація про окупацію надійшла від аналітичного проєкту DeepState, який регулярно публікує оновлення фронтової карти.

Село Зелене поле захоплене росіянами – DeepState

Водночас, згідно з оперативним зведенням Генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 четверга, 29 травня, на оприлюдненій мапі село Зелене Поле позначене як таке, що залишається під контролем Сил оборони.

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Село Зелене поле, карта

Скріншот: deepstatemap

Даних про присутність противника на відстані менше ніж 3 км від території Дніпропетровської області на цій карті немає.

За даними DeepState, ворог також просунувся на напрямках поблизу села Новосілка, що поряд із Зеленим Полем, а також у районах сіл Водолага, Локня та Біловоди Сумської області. На картах Генштабу ця інформація також відсутня.

Село Зелене поле_карта_Генштаб

Скріншот: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно російські війська встановили контроль над чотирма населеними пунктами на Сумщині. Йдеться про села Новеньке і Басівка, які входять до складу Юнаківської громади, а також Веселівку та Журавку Хотінської громади.

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