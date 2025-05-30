Кабмін дозволив бронювання 100% працівників критичних для ЗСУ підприємств
Бронювання 100% працівників підприємств критичних для потреб ЗСУ та інших військових формувань дозволив Кабінет міністрів.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Бронювання працівників: які зміни передбачено
Зокрема, серед змін, ухвалених урядом за поданням Мінекономіки:
- бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК).
Більше про умови для підприємств другого пункту за посиланням.
– Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни.
Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, – зазначив заступник міністр економіки України Віталій Кіндратів.
Умови для бронювання залишаються незмінними.
Зазначається, що подання заяви для бронювання здійснюється лише в цифровому форматі через портал Дія.
До речі, Кабмін змінив умови надання відстрочки від мобілізації педагогам.