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Кабмін дозволив бронювання 100% працівників критичних для ЗСУ підприємств

Уряд дозволив бронювати всіх працівників підприємств, критичних для потреб ЗСУ: подробиці

Бронювання 100% працівників підприємств критичних для потреб ЗСУ та інших військових формувань дозволив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Бронювання працівників: які зміни передбачено

Зокрема, серед змін, ухвалених урядом за поданням Мінекономіки:

Зараз дивляться
  • бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК).

Більше про умови для підприємств другого пункту за посиланням.

– Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни.

Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, – зазначив заступник міністр економіки України Віталій Кіндратів.

Умови для бронювання залишаються незмінними.

Зазначається, що подання заяви для бронювання здійснюється лише в цифровому форматі через портал Дія.

До речі, Кабмін змінив умови надання відстрочки від мобілізації педагогам.

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