Кабмін дозволив бронювання 100% працівників критичних для ЗСУ підприємств

Бронювання 100% працівників підприємств критичних для потреб ЗСУ та інших військових формувань дозволив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зокрема, серед змін, ухвалених урядом за поданням Мінекономіки:

Більше про умови для підприємств другого пункту за посиланням.

– Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни.

Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, – зазначив заступник міністр економіки України Віталій Кіндратів.