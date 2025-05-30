Наступного тижня Сенат може почати розгляд санкцій проти РФ – Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем сподівається, що наступного тижня Сенат США почне вносити законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Офіс президента.

Санкції проти РФ

Так, сьогодні у Києві президент Зеленський зустрівся із сенаторами Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем – обговорювали посилення тиску на Росію.

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Президент України зазначив: Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен.

За словами глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів РФ, а також знизити граничну ціну на російську нафту до $30. Крім того, президент Зеленський наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають росіянам обходити вже запроваджені санкції.

– Отже, я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени Палати представників, які готові внести свої зміни, і ви побачите дії Конгресу, – сказав Грем під час пресконференції у Києві.

Президент США Дональд Трамп визначив, що наступний двотижневий період стане вирішальним для результату. Поки не має розуміння, що росіяни зацікавлені у мирі.

– Тож, коли цей двотижневий період закінчиться, я думаю, всім буде цілком зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок світу, а не лише Сполучених Штатів, – наголосив сенатор, зауваживши, що Сполучені Штати збираються змінити цю російську гру.

Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, обом палатам і партіям Конгресу, американському народові за стійку підтримку України.

Створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

За словами Зеленського, Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво із США – це має зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприяти збільшенню товарообігу між країнами.

Раніше повідомлялося, що група республіканських конгресменів і радників Білого дому чинить тиск на Дональда Трампа з вимогою підтримати нові жорсткі санкції проти Росії. Трамп поки не схвалює нові обмеження, очікуючи на потенційні результати переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

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