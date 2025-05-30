Сибіга про заяву Небензі в ООН: Це ляпас усім, хто виступає за мир

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, який заявив, що Москва готова воювати проти України “стільки, скільки знадобиться”.

Міністр у соцмережі X назвав це ляпасом тим, хто виступає за мир.

Реакція МЗС на слова Небензі

Сибіга зазначив, що у той час, як весь світ наполягає на тому, що настав час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб “вивергати таку войовничу риторику”.

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— Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, але й США, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим, – написав він.

Міністр додав, що Україна вимагає реакції на зухвалі заяви Росії, які підривають мирний процес, а також наполягає на посиленні тиску на Москву вже зараз.

— Вони не розуміють нормального ставлення і дипломатичної мови, настав час говорити з ними мовою санкцій і посилення підтримки України, – додав він.

На засіданні Ради Безпеки ООН Небензя зажадав припинення постачання західний озброєнь та припинення мобілізації в Україні. Він говорив стандартний пакет заяв РФ про усунення “першопричин” війни та запропонував “обмінятися меморандумами” у Стамбулі 2 червня.

Також він погрожував країнам Європи, заявивши, що їм це нібито “не зійде з рук”, говорив про “цілі” росіян, а також заявив, що Москва “скільки треба, стільки буде воювати”.

Зазначимо, що наступний раунд мирних переговорів потенційно може відбутися у Стамбулі 2 червня — таку пропозицію висунула РФ.

Київ наполягає, щоб Москва попередньо надала “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед можливим другим раундом переговорів.

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