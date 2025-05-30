Перевищили 986 тис. вбитими і пораненими: втрати ворога на 30 травня

Втрати ворога на 30 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 192-гу добу повномасштабної війни сягнули 986 080 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 30 травня 2025

особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб;

танків ‒ 10 865 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2);

артилерійських систем – 28 421 (+35);

РСЗВ – 1 398 (+1);

засобів ППО ‒ 1 172 (+1);

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71);

крилатих ракет ‒ 3 265;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74);

спеціальної техніки ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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