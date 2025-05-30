Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Перевищили 986 тис. вбитими і пораненими: втрати ворога на 30 травня
Втрати ворога на 30 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1140 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 192-гу добу повномасштабної війни сягнули 986 080 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 30 травня 2025
- особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб;
- танків ‒ 10 865 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2);
- артилерійських систем – 28 421 (+35);
- РСЗВ – 1 398 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 172 (+1);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71);
- крилатих ракет ‒ 3 265;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74);
- спеціальної техніки ‒ 3 902.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 30 травня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.