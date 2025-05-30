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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Перевищили 986 тис. вбитими і пораненими: втрати ворога на 30 травня

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 30 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 192-гу добу повномасштабної війни сягнули 986 080 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 30 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб;
  • танків ‒ 10 865 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2);
  • артилерійських систем – 28 421 (+35);
  • РСЗВ – 1 398 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 172 (+1);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71);
  • крилатих ракет ‒ 3 265;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74);
  • спеціальної техніки ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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